Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika Dünya

Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu

27 dakika önce

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu, System.String[]

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.


Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
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