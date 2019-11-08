Son Dakika Haberleri: Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı
Son Dakika Dünya Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

6 saat önce

Fransız Kültür Bakanlığı'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.

Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı, System.String[]

Fransız Kültür Bakanlığı'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.


Christian N. adındaki şüpheli, mülakat esnasında kadınlara içerisine idrar söktürücü ilaç attığı kahve ve çay ikram ediyordu.

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Kültür Bakanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:13 
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