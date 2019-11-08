Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı
6 saat önce
Fransız Kültür Bakanlığı'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.
Fransız Kültür Bakanlığı'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.
Christian N. adındaki şüpheli, mülakat esnasında kadınlara içerisine idrar söktürücü ilaç attığı kahve ve çay ikram ediyordu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:13
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