Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika
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Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

6 saat önce

Saint-Etienne, Fransa Kupası yarı final maçında Rennes'i ağırladı.

Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu, System.String[]

Saint-Etienne, Fransa Kupası yarı final maçında Rennes'i ağırladı.


Konuk takım, 33. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Saint-Etienne ise 43. dakikada Timothee Kolodziejczak ve 90. dakikada Ryad Boudebouz'un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.


Saint-Etienne'nin taraftarları maçın bitmesiyle yeşil sahaya akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar finale çıkmanın sevincini yaşadı.


Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren Saint-Etienne 1982'den bu yana ilk kez Fransa Kupası'nda finale yükseldi.


Final karşılaşması, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.

Saint Etienne, Rennes, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 
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