Fransa Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda finalistler belli oldu - Son Dakika
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Fransa Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda finalistler belli oldu

21 dakika önce

Avrupa’nın önemli futbol ülkelerinde ulusal kupalarda artık sonlara yaklaşıyoruz.

Fransa Kupası ve İspanya Kral Kupası’nda finalistler belli oldu, System.String[]

Avrupa’nın önemli futbol ülkelerinde ulusal kupalarda artık sonlara yaklaşıyoruz. Almanya Kupası’nda yarı finalistler, İngiltere FA Cup’ta ise çeyrek finalistler belli oldu.

Normal şartlar altında bugün İspanya Kral Kupası ve Fransa Kupası’nın yanı sıra İtalya Kupası’nda da finalistlerin belli olması bekleniyordu. Ancak İtalya’daki Koronavirüs salgını, yarı final rövanş maçlarının ertelenmesine sebep oldu.

İspanya Kral Kupası’nda finalde iki Bask ekibi karşılaşacak. İlk finalist, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Mirandes’i iki maç sonunda toplam 3-1’le geçen Real Sociedad oldu. Diğer finalist ise, Granada’yı toplamda 2-2’lik skora rağmen deplasman golü avantajıyla eleyen Athletic Bilbao. Final maçı, 18 Nisan’da Sevilla’da oynanacak.

Fransa Kupası’nda ise finalde Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain ile Saint Etienne karşılaşacak. PSG, yarı finalde Lyon’u Mbappe’nin hat-trick’iyle 5-1 mağlup etti. St. Etienne ise dün akşam oynanan maçta Rennes’i 2-1’le geçti. Final maçı, 25 Nisan’da Paris’te.

İspanya, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:14 
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