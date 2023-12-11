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Fransa, LGBTQ konusunda eğitim vermediği gerekçesi ile ülkenin en büyük müslüman okuluna verdiği finansal desteği kesmeye karar verdi - Son Dakika
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Fransa, LGBTQ konusunda eğitim vermediği gerekçesi ile ülkenin en büyük müslüman okuluna verdiği finansal desteği kesmeye karar verdi

Fransa, ülkenin en büyük Müslüman okuluna verdiği devlet yardımını sonlandırma kararı aldı. Bu karar, okulda ortaya çıkan kirlilik iddiaları ve okulun yönetiminde ve öğretilerinde usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından geldi. Le Parisien gazetesine göre, okul LGBTQ konularında yetersiz kaldığı gerekçesi ile böyle bir karar alındı

Fransa, LGBTQ konusunda eğitim vermediği gerekçesi ile ülkenin en büyük müslüman okuluna verdiği finansal desteği kesmeye karar verdi
11.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:10
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Fransız hükümeti, Lille'deki Averroes Okulu'na yönelik devlet yardımlarını usulsüzlük iddiaları nedeniyle gelecek yıl kesiyor. Komisyon, okulun Müslüman ahlakına dair usulsüzlükler içerdiğini ve eğitimde çeşitliliğin eksik olduğunu belirledi

Fransa, ülkenin en büyük Müslüman okuluna yaptığı finansal desteği kesecek.

Yetkililer, okulda ortaya konulan kirlerle ilgili tartışmaların ardından, Fransız hükümetinin ülkenin devlet fonu alan en büyük Müslüman lisesine yönelik devlet yardımlarını sona erdireceğini söyledi.

20 yıl önce kuzeydeki Lille şehrinde kurulan Averroes okuluna karşı yapılan hamle, okulun finansmanını ve okuldaki dersleri inceleyen bir komisyonun tavsiyesi üzerine geldi.

Fransa'daki özel okullar, tüm öğrencilere açık olmaları ve devletin eğitim kurallarına uymaları koşuluyla, hükümetle yapılan bir sözleşme kapsamında devlet yardımlarından yararlanabiliyor.

Ancak bakanlık yetkilileri Pazar günü geç saatlerde AFP'ye verdiği demeçte, Perşembe günü alınan bir karara göre anlaşmanın gelecek yıl iptal edileceğini ve paranın kesileceğini söyledi.

Le Parisien gazetesine göre komisyon, okulun yönetiminde ve öğretilerinde (özellikle Müslüman ahlakına ilişkin) usulsüzlükler tespit etti ve bunların Fransız cumhuriyetçi değerlerine aykırı olduğuna karar verdi.

Gazete, müfettişlerin LGBTQ konuları gibi toplumsal içeriklerde eğitimin eksik olduğunu ve din derslerinde İslam'a aşırı vurgu yapılarak diğer inançlara zarar verildiğini tespit ettiğini belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Le Parisien, Fransa, Lille, Hukuk, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Fransa, LGBTQ konusunda eğitim vermediği gerekçesi ile ülkenin en büyük müslüman okuluna verdiği finansal desteği kesmeye karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, LGBTQ konusunda eğitim vermediği gerekçesi ile ülkenin en büyük müslüman okuluna verdiği finansal desteği kesmeye karar verdi - Son Dakika
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