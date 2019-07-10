Fransa: Libya'da ele geçirilen füzeler hasarlı olduğu için depoya kaldırılmıştı
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Fransız ordusu, Libya'da Hafter güçlerinden geri alınan üslerde ele geçirilen füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındığını ancak Libya'daki itilafın herhangi bir tarafına verilmediğini duyurdu. Açıklamada Javelin tanksavar füzelerin hasarlı ve kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:22
Fransız ordusu, Libya
'da Hafter güçlerinden geri alınan üslerde ele geçirilen füzelerin Amerika Birleşik Devletleri
'nden (ABD) satın alındığını ancak Libya'daki itilafın herhangi bir tarafına verilmediğini duyurdu. Çarşamba gün yapılan açıklamada Javelin tanksavar füzelerin hasarlı ve kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada, füzelerin "terörle mücadele operasyonları yürütmek üzere görevlendirilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması" amacıyla Kuzey Afrika
ülkesine götürüldüğü, ancak hasar görmüş ve kullanılmaz haldeki füzelerin 'yok edilmeden önce geçici bir süreliğine depoya alındığı" belirtildi.
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