Son Dakika Haberleri: Fransa: Libya'da ele geçirilen füzeler hasarlı olduğu için depoya kaldırılmıştı
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Fransa: Libya'da ele geçirilen füzeler hasarlı olduğu için depoya kaldırılmıştı

27 dakika önce

Fransız ordusu, Libya'da Hafter güçlerinden geri alınan üslerde ele geçirilen füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındığını ancak Libya'daki itilafın herhangi bir tarafına verilmediğini duyurdu. Açıklamada Javelin tanksavar füzelerin hasarlı ve kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

Fransa: Libya'da ele geçirilen füzeler hasarlı olduğu için depoya kaldırılmıştı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Dünya
Fransız ordusu, Libya'da Hafter güçlerinden geri alınan üslerde ele geçirilen füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) satın alındığını ancak Libya'daki itilafın herhangi bir tarafına verilmediğini duyurdu. Çarşamba gün yapılan açıklamada Javelin tanksavar füzelerin hasarlı ve kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada, füzelerin "terörle mücadele operasyonları yürütmek üzere görevlendirilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması" amacıyla Kuzey Afrika ülkesine götürüldüğü, ancak hasar görmüş ve kullanılmaz haldeki füzelerin 'yok edilmeden önce geçici bir süreliğine depoya alındığı" belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:22 
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