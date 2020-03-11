Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli - Son Dakika Dünya

Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli

6 saat önce

Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli

Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli, System.String[]

Fransa Lig Kupası finali, yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle ertelendi.


Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

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Paris Saint Germain, Futbol, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:00 
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