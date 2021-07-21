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Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak - Son Dakika

Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak

21.07.2021 13:34

Bonservisi Schalke'de bulunan Milli stoper Ozan Kabak için İngiliz takımlarından sonra Fransız takımları transfer için sıraya girdi. Ozan'a Fransa'nın iki köklü ekibi Rennes ve Nice talip oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bu iki takımın Schalke ile temasa geçtiğini yazdı. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder de Marsilya'ya kiralanmıştı. Lille'de oynayan Burak, Zeki ve Yusuf'un yanı sıra Ozan da Fransa yolunu tutarsa bu ligdeki Milli futbolcularımızın sayısı 5'e ulaşacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig birimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanlan çalıyor.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue liden de iki talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor. İki Fransız ekibin Schalke ile temasa geçtiği belirtildi.

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Cengiz Ünder'in ardından Ozan Kabak da Fransa Ligi yolcusu

YETERLİ BULUNMADI

Ozan Kabak, Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı ama İngiliz ekibi bunu kullanmak istemedi. Ozan'ın yarım sezonda gösterdiği performans kulüp yönetimini tatmin etmedi. Takımın hocası Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu ifade etse de transfer için çok ısrarcı olmadı.

Cengiz Ünder'in ardından Ozan Kabak da Fransa yolcusu

CENGİZ HIZLI GİRDİ

Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki futbolcu Roma'ya transfer olduğu ilk günlerden esintiler sundu adeta. Dünyanın en tehlikeli ve ateşli gruplarından olan Marsilya taraftarları, Cengiz'in gösterdiği performansa sosyal medyada olumlu görüşler bıraktı.

Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak

Cengiz Ünder, İtalyan, Rennes, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak - Son Dakika Spor


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