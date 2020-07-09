Fransa Ligue 1'de yeni sezon 23 Ağustos'ta başlayacak!
Koronavirüs salgını sonrası ligi tescil edilen Fransa'da yeni sezonun başlaycağı tarih belli oldu.
Koronavirüs salgını sonrası ligi tescil edilen Fransa'da yeni sezonun başlaycağı tarih belli oldu.
Ligue 1 yönetimi, 2020-2021 sezonun 23 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:46
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