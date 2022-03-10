Fransa Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edecek - Son Dakika
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Fransa Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edecek

10.03.2022 18:44
Fransa Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edecek

Fransa'nın toplu taşıma alanında yaşanan sorunların çözümüne destek için Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edeceği bildirildi.

Fransa'nın toplu taşıma alanında yaşanan sorunların çözümüne destek için Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edeceği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Fransa'nın Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'yi makamında kabul etti.

Fransız Bakan Djebbari, Mikati'nin ardından Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ile bir araya geldi.

İki bakan, Fransa'nın Lübnan'a 50 adet otobüs hibe etmesini içeren bir mutabakat zaptı imzaladı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiyye, imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, hükümete ait toplamda 45 adet otobüsün bulunduğunu, Fransa'nın temin edeceği 50 otobüsle birlikte toplu taşıma üzerindeki yükün hafifleyeceğini söyledi.

Hamiyye, bu otobüslerin üçte birinin Beyrut'ta istihdam edileceğini, geri kalanların ise kuzey, güney ve Bekaa bölgesine gönderileceğini belirtti.

Başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan genelinde herhangi bir metro, düzenli bir şekilde hareket eden otobüs, tramvay veya dolmuş bulunmuyor.

Lübnanlılar ulaşım için genellikle şahsi araçlarını veya taksileri tercih ediyor. Ancak 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz ve artan yakıt fiyatları nedeniyle insanlar artık toplu taşımaya yöneliyor.

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Başbakan, Beyrut, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Lübnan'a 50 adet otobüs hibe edecek - Son Dakika


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