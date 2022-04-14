Fransa, Lviv'deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıyacak - Son Dakika

Fransa, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e alıyor.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Le Drian'nın Kuleba ile mart başında Ukrayna'nın Lviv kentine taşınan büyükelçiliklerinin en kısa zamanda yeniden Kiev'e taşınmasına ilişkin kararı paylaştığı ifade edildi.
Fransız Bakan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla karşılıklı iş birliği konularını da ele aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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