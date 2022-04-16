Fransa, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıdı - Son Dakika
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Fransa, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıdı

16.04.2022 11:34
Fransa, Lviv'deki büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıdı

Fransa, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşıdı.

Fransa, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşıdı.

Kiev'de dün Fransız bayrağı çekilmesiyle büyükelçilik tekrar açıldı.

O esnada BFMTV kanalına konuşan Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, "Çok duygusal bir an. Bu, Fransa'nın tekrar Kiev'de olduğu, Kiev'in ele geçirilmediği, Kiev ve Ukraynalıların kendilerini (Rusya'nın) saldırısına karşı savunabildikleri anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin Kiev'de tekrar açılması için tüm güvenlik şartlarının bir araya geldiğini söyleyen de Poncins, ancak ülkedeki durumun henüz normale dönmediğine de işaret etti.

De Poncins, büyükelçilik bünyesinde sadece bir düzine personel ile bir güvenlik ekibinin bulunduğunu, 24 Şubat'tan bu yana Rusların Ukrayna'da her yere saldırma kabiliyetine sahip olduğunu bildiklerini ve Lviv'de dahi bombardımanlar olduğunu anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik durumunu her gün yeniden değerlendirdiklerine ve başkentteki durum kötüleşirse başka kararlar alınabileceğine değinen de Poncins, büyükelçiliğin Kiev'e taşınmasının geçici bir durum olabileceğine işaret etti.

Büyükelçilik, savaşın başlamasının ardından 40 günü aşkın bir süre önce Lviv'e taşınmıştı.

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Ukrayna, Fransa, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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