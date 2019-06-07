Son Dakika Haberleri: ""Fransa mac¸ında kaybedecek hic¸bir s¸eyimiz yok"
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""Fransa mac¸ında kaybedecek hic¸bir s¸eyimiz yok"

25 dakika önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda milli takımın yarın Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda milli takımın yarın Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Yetis¸tirdigˆi yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettigˆi bas¸arılarla 'du¨nyanın 1 numaralı futbol u¨lkesi' diyebilecegˆim Fransa, hic¸bir takım ic¸in kolay bir rakip degˆil. Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova kars¸ısında kalemizi gole kapatarak aldıgˆımız iki gu¨zel galibiyetle bas¸ladık ve 6 puana ulas¸tık. Gerek Fransa gerekse 11 Haziran'da oynayacagˆımız I·zlanda mac¸larında kazanmaya do¨nu¨k bir anlayıs¸ ic¸erisinde olacagˆız. Fransa mac¸ında kaybedecek hic¸bir s¸eyimiz yok ama kazanacak o¨yle c¸ok s¸eyimiz var." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almak istediklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:
"Avrupa S¸ampiyonası finallerinde olmak istiyoruz. Gelin bunu birlikte hayal edelim, A Milli Takımımızın bas¸arı hikayesini birlikte yazalım. Ay-yıldızlılarımız, 2016 Avrupa S¸ampiyonası elemelerinde du¨nyanın o¨nde gelen futbol u¨lkelerinden Hollanda'yı, sonra da bu turnuvanın finallerine katılmamızı garantileyen mac¸ta I·zlanda'yı bu statta magˆlup etmis¸ti. Hic¸ s¸u¨phe yok ki, bunda stadyumu dolduran Konya seyircisinin takımımıza cos¸ku, rakibe endis¸e veren destegˆinin de bu¨yu¨k rolu¨ oldu. S¸imdi bir kez daha aynı destegˆi sizlerden Fransa mac¸ında da bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:37 Kaynak: AA
Avrupa, Fransa, Spor
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