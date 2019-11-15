Son Dakika Haberleri: Fransa maçı sonrası Moldova'dan sert tepki!
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Fransa maçı sonrası Moldova'dan sert tepki!

6 saat önce

Moldova, deplasmanda Fransa'ya dirense de Fransa, karşılaşmanın son bölümünde penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Fransa maçı sonrası Moldova'dan sert tepki!, System.String[]

Moldova, deplasmanda Fransa'ya dirense de Fransa, karşılaşmanın son bölümünde penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.


Türkiye'yi de ilgilendiren maçın ardından Moldova cephesi, karşılaşmanın hakemi Gediminas Mazeika'ya öfkeliydi.


Moldova'nın Türk Teknik Direktörü Engin Fırat, "Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum! Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok." sözlerini kullandı.

Moldova, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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