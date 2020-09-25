Fransa, Macron döneminde son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışını kaydetti - Son Dakika

Fransa, Macron döneminde son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışını kaydetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde kamu borcu, son 25 yılın en büyük artışını kaydederek gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1'ine ulaştı.

Fransa, Macron döneminde son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışını kaydetti, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde kamu borcu, son 25 yılın en büyük artışını kaydederek gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1'ine ulaştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcunun yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak, son 25 yılın en yüksek artışını gösterdiğini duyurdu.

INSEE'den yapılan açıklamada, ülkenin kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113,4 milyar dolar artarak 2 bin 638,3 milyar avroya ulaştığı kaydedildi.

GSYH'nin yüzde 114,1'ine eşit olan ve mart ayındaki kamu borcuna göre 12,7 puan artış anlamına gelen bu rakam, INSEE'nin bu veriyi yayımladığı 1995'ten bu yana bir çeyrekte kaydedilen fazla kamu borcu artışı oldu.

Açıklamada, bu artışın kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle görüldüğü ifade edildi.

Sosyal güvenlik kurumlarının borçlarının da kısmi işsizlik önlemleri ve sosyal katkıların ertelenmesi ya da iptal edilmesi nedeniyle ciddi bir artış göstererek 84,9 milyar dolar yükseldiği aktarıldı.

Ülkedeki kamu borcundaki rekor artışın Kovid-19 salgının etkisinin yanı sıra, Macron yönetiminin başarısız politikaları sebebiyle kaydedildiği belirtiliyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Macron döneminde son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışını kaydetti - Son Dakika

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