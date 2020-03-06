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Fransa: Macron'un "ayrılıkçı İslamcılıkla mücadele" planı için Müslüman derneklerden şeffaflık adımı
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "ayrılıkçı İslamcılık" ile mücadele programı kapsamında ülkedeki iki Müslüman derneği "şeffaflık" adımı attı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "ayrılıkçı islamcılık" ile mücadele programı kapsamında ülkedeki iki Müslüman derneği "şeffaflık" adımı attı.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) ve Fransa İslamı için Müslümanlar Derneği (AMIF), yayımladıkları ortak mektupta, ülkedeki Müslüman derneklere yöneltilen şeffaf olmama suçlamalarının önüne geçmek istediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:14
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