Fransa: Macron'un "ayrılıkçı İslamcılıkla mücadele" planı için Müslüman derneklerden şeffaflık adımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Macron'un 'ayrılıkçı İslamcılıkla mücadele' planı için Müslüman derneklerden şeffaflık adımı - Son Dakika Dünya

Fransa: Macron'un "ayrılıkçı İslamcılıkla mücadele" planı için Müslüman derneklerden şeffaflık adımı

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "ayrılıkçı İslamcılık" ile mücadele programı kapsamında ülkedeki iki Müslüman derneği "şeffaflık" adımı attı

Fransa: Macron'un

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı "ayrılıkçı islamcılık" ile mücadele programı kapsamında ülkedeki iki Müslüman derneği "şeffaflık" adımı attı.


Fransa İslam Konseyi (CFCM) ve Fransa İslamı için Müslümanlar Derneği (AMIF), yayımladıkları ortak mektupta, ülkedeki Müslüman derneklere yöneltilen şeffaf olmama suçlamalarının önüne geçmek istediklerini açıkladı.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:14 
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