Son Dakika Haberleri: Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı
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Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı

1 saat önce

Reuters'e konuşan bir Fransız diplomatik kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye herhangi bir davet göndermediğini söyledi

Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı, System.String[]
Fransa bu ay sonunda Biarritz'de yapılacak G7 toplantısına İran'ın davet edildiği iddialarını yalanladı.

Reuters'e konuşan bir Fransız diplomatik kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye herhangi bir davet göndermediğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı, Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:41 
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