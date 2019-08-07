Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı
1 saat önce
Reuters'e konuşan bir Fransız diplomatik kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye herhangi bir davet göndermediğini söyledi
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:41
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