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Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi - Son Dakika

Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:55

Fransız hükümeti, ülkede yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan etti.

Fransa'da yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan edildi.

"SALDIRI ACİL DURUMU" İLAN ETTİLER

Fransa hükümeti tarafından yapılan uyarıda, "Saldırı acil durumu! Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.

Fransa maksimum güvenlik alarmı ilan etti

LİSEDE BİR ÖĞRETMEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Şüpheli ve erkek kardeşi gözaltına alınmıştı.

SALDIRGAN 20'Lİ YAŞLARDA

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu öğrenilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

Fransa, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi - Son Dakika
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