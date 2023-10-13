Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi

Fransa'da yakın bir terör saldırısı tehdidi endişesiyle maksimum güvenlik alarmı ilan edildi.
Fransa hükümeti tarafından yapılan uyarıda, "Saldırı acil durumu! Yakın bir terör eylemi tehdidi durumunda veya bir saldırının hemen ardından dikkatli olun." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Şüpheli ve erkek kardeşi gözaltına alınmıştı.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu öğrenilmişti.
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