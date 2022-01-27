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Fransa, Mali'deki cunta yönetimini "gayrimeşru" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Fransa, Mali'deki cunta yönetimini "gayrimeşru" olarak nitelendirdi

27.01.2022 23:45
Fransa, Mali'deki cunta yönetimini "gayrimeşru" olarak nitelendirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Takuba Görev Gücü kapsamında Mali'ye konuşlanan Danimarkalı askerlerin geri çekilmesinde tüm sorumluluğunun, "gayrimeşru" olarak nitelendirdiği cunta yönetimine ait olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Takuba Görev Gücü kapsamında Mali'ye konuşlanan Danimarkalı askerlerin geri çekilmesinde tüm sorumluluğunun, "gayrimeşru" olarak nitelendirdiği cunta yönetimine ait olduğunu belirtti.

Le Drian, Dışişleri Bakanlığında Nijerya Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mali'deki Cunta yönetiminin "dünden bu yana asılsız iddialar" üzerine, Takuba Görev Gücü kapsamında 18 Ocak'ta konuşlanan Danimarkalı askerlerin varlığını sorguladığını ifade eden Le Drian, Danimarkalı askerlerinin Mali'deki varlığının "sağlam yasal temel"e dayandığını söyledi.

Le Drian, Mali'deki cunta yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu ve "sorumsuzca" önlemler aldığını belirtti.

Danimarkalı askerlerin geri çekilmesinde tüm sorumluluğunun cunta yönetimine ait olduğunu ifade eden Le Drian, cunta yönetimin kendisini uluslararası ortaklarından uzaklaştırdığını savundu.

Le Drian, bölgesel ve uluslararası ortakların Mali'ye "kararlı" ve "sert" şekilde yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Bu durumdan sonuçların çıkarılması gerektiğini ifade eden Le Drian, Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Massaoudou da Burkina Faso'da yapılan darbeyi kınayarak, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olarak bu ülkede ve Mali'de cuntanın yönetime el koymasının başarısızlıkla sonuçlanması konusunda kararlı olduklarını aktardı.

Halkların kendi liderlerini özgürce seçebilmesi gerektiğini ifade eden Massaoudou, kararlı şekilde terörle mücadele edeceklerini söyledi.

Mali cunta hükümeti iki gündür arka arkaya yaptığı açıklamada, Takuba Görev Gücü bünyesinde doğudaki Menaka bölgesinde konuşlanan Danimarka askerlerinin "derhal" ülkeden ayrılmasını istemişti.

Adını Sahel'dek Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak ve Fransa'nın Barkhane Operasyonuna destek amacıyla 2020'de kurulan Takuba'ya Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere ise katılmayı reddediyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Mali'deki cunta yönetimini 'gayrimeşru' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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