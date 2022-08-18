Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti - Son Dakika
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Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti

18.08.2022 12:34
Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti

Fransa, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un, Fransa'nın Mali'deki silahlı grupları desteklediği iddiasını reddetti.

Fransa, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'un, Fransa'nın Mali'deki silahlı grupları desteklediği iddiasını reddetti.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Fransa'nın, Mali yetkililerinin talebi üzerine 2013-2022 döneminde bu ülkeye terör gruplarıyla mücadele etmek için geldiği belirtildi.

Bu zaman diliminde 50'den fazla Fransız askerinin Mali'de hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Fransa, dünyanın her yerinde belirlenmiş düşmanları olmaya devam eden bu terörist grupları doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir zaman desteklemedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, Mali'de birçok kenti teröristlerin elinden kurtardığı, yüzlerce teröristi etkisiz hale getirdiği ve bunların arasında terör örgütleri Büyük Sahra DEAŞ (EIGS) ve Mağrip El-Kaidesi'nin elebaşlarının da yer aldığı aktarıldı.

Fransa'nın, terör örgütlerinin açıklamalarında "bir numaralı düşman" olarak nitelendirildiği vurgulanan açıklamada, bu örgütlerin talep ettikleri asıl amacın Barkhane Gücü'nün gitmesi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Fransa'nın son yıllarda kendi topraklarında, DEAŞ ve El-Kaide tarafından gerçekleştirilen çeşitli terör saldırılarına maruz kaldığına değinildi.

Mali'den Fransa'ya yönelik suçlamalar

"Jeune Afrique" isimli haber sitesine göre, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yazdığı 16 Ağustos tarihli mektupta, Fransa'yı ülkedeki silahlı gruplara istihbarat sağlamak ve onları silahlandırmakla suçlamıştı.

Mektubunda Diop, hava sahalarının defalarca Fransa tarafından ihlal edildiğini belirterek, ülkesindeki durumla ilgili acil bir toplantı talep etmişti.

Diop, Fransa'nın teröristlere istihbarat ve silah yardımı yaptığına ilişkin ellerindeki somut delilleri de BMGK'ye sunabileceklerinin altını çizmişti.

Fransa, Mali'deki Barkhane operasyonunda görevli son askeri birimini 15 Ağustos'ta ülkeden çekmişti. Barkhane Operasyonu, 9 yıl önce başlamış ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta yaptığı açıklamada, operasyonun bu yıl içinde sonlanacağını duyurmuştu.???????

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Mali'deki silahlı gruplara yardım ettiği iddiasını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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