Fransa Mali konusunda BMGK'yı toplantıya çağırdı - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Mali'de N'Daw ve Ouane'nin ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını sert şekilde kınadı.

Bu konuda BMGK'yı toplantıya çağırdıklarını ifade eden Le Drian, Mali'de geçiş sürecinin "sivil" unsuruna saygı gösterilmesi gerektiğini, bunun sürecin güvenilirliği için vazgeçilmez koşul olduğunu söyledi.

Le Drian, yetkililerin serbest bırakılması ve onların güvenliğini sağlanması gerektiğini belirtti.

Geçiş sürecinin normal seyrine dönülmesi gerektiğini ifade eden Le Drian, aksi halde geçiş sürecini baltalayan askeri ve siyasi sorumlulara karşı önlem alacaklarını aktardı.

Mali'de siyasi kriz

Afrika ülkesi Mali'de, dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü. Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, bugün N'Daw'ı ve Ouane'yi görevden aldığını duyurmuştu.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.