Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor - Son Dakika Ekonomi

Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor

6 saat önce

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Paris ve Washington arasında dijital şirketlerin vergilendirilmesine yönelik görüşmelerin "zorlu" seyrinin devam ettiğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor, System.String[]

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Paris ve Washington arasında dijital şirketlerin vergilendirilmesine yönelik görüşmelerin "zorlu" seyrinin devam ettiğini söyledi.

Le Maire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trumo arasında varılan ateşkesi "iyi bir başlangıç noktası" olarak tanımlarken, iki ülkenin dijital eylemlerin nasıl vergilendirileceği konusunda uzlaşması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü Macron, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Trump ile dijital vergiler konusunda "harika bir görüşme" yaptığı söylemiş ve "Tarifelerin artmasını engellemek için iyi bir anlaşma üzerinde çalışacağız" yorumunu yapmıştı.

Dijital vergilendirme konusu belirsizliğini korurken, ABD'li teknoloji şirketi Facebook 2020'de Londra'da bin kişilik istihdam oluşturacağını açıkladı. Şirketin Londra'da WhatsApp ve Workplace hizmetlerinin geliştirilmesinin yanında yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi alanlarında teknoloji odaklı pozisyonlar açacağı belirtildi.


Bruno Le Maire, Fransa, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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