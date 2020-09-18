Son dakika haber! Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Covid-19'a yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Korona virüs salgını Fransa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Le Maire, herhangi bir semptomunun bulunmadığını ve görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı. Evinde kendini tecrit altına aldığını belirten Bakan Le Maier, "7 gün tecritte kalacağım" dedi.

(İHA)