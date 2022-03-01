Fransa Maliye Bakanı Le Maire: "Rus ekonomisinin çökmesine neden olacağız" - Son Dakika
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Fransa Maliye Bakanı Le Maire: "Rus ekonomisinin çökmesine neden olacağız"

01.03.2022 14:58
Fransa Maliye Bakanı Le Maire: "Rus ekonomisinin çökmesine neden olacağız"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini çökerteceğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini çökerteceğini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonların ardından Avrupa'nın ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisinin çökmesine neden olacağını belirterek, "Ruble yüzde 30 düştü. Rus döviz rezervleri güneşteki kar gibi eriyor ve Vladimir Putin'in ünlü savaş sandığı şimdiden neredeyse 0'a indirildi. Piyasanın çöküşünü ve enflasyondaki artışı görüyoruz. Merkez bankasının faiz oranlarını yüzde 10 ila yüzde 20 oranında artırmaktan başka seçeneği yoktu, bu da şirketlerin yatırım yapmak ve ekonomiyi geliştirmek için çok yüksek oranlar dışında borçlanamayacakları anlamına geliyor. Yani Rus ekonomisinin çöküşüne neden olacağız" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK VE MALİ SAVAŞ AÇACAĞIZ"

Rusya'ya ekonomik ve mali savaş açılacağını söyleyen Le Maire, "Ekonomik ve mali güç dengesi tamamen ekonomik gücünü keşfetme sürecinde olan Avrupa Birliği'nin lehinde. Vladimir Putin'i hedefliyoruz ama tüm Rusya ekonomisini de hedefliyoruz. Rusya'ya tam bir ekonomik ve mali savaş açacağız" diye konuştu.

(Melike Yazır/ İHA)

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Kaynak: İHA

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