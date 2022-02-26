Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu - Son Dakika
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Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

26.02.2022 15:58
Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Fransa'nın Manş Denizi'ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa'nın Manş Denizi'ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya'nın Saint- Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi'nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.

İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.

İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB'nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.

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Manş Denizi, Fransa, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu - Son Dakika
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