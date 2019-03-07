Fransa Martı Çığlıklarıyla Şenlendi: Martı Sesi Taklit Yarışması
21 dakika önce
Fransa'nın Dunkirk kasabasında altıncısı düzenlenen martı sesi taklit yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Fransa
'nın Dunkirk kasabasında altıncısı düzenlenen martı sesi taklit yarışması renkli görüntülere sahne oldu
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:49
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