Son Dakika Haberleri: Fransa Martı Çığlıklarıyla Şenlendi: Martı Sesi Taklit Yarışması

Fransa Martı Çığlıklarıyla Şenlendi: Martı Sesi Taklit Yarışması

21 dakika önce

Fransa'nın Dunkirk kasabasında altıncısı düzenlenen martı sesi taklit yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

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Fransa'nın Dunkirk kasabasında altıncısı düzenlenen martı sesi taklit yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:49 

Fransa, Dünya
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