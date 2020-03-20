Fransa, maske arayışına girdi - Son Dakika
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Fransa, maske arayışına girdi

7 saat önce

Koruyucu maskenin tükendiği Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, aralarında Çin'inde bulunduğu bazı ülkelerden maske ithalatının yapılacağını ve görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Koruyucu maskenin tükendiği Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, aralarında Çin'inde bulunduğu bazı ülkelerden maske ithalatının yapılacağını ve görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle tüm dünyada maske satışları arttı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, korona virüsü sonrası koruyucu maskelerin tükendiğini ve maske arayışına girdiklerini açıkladı. Çin, İtalya, İran, İspanya, Almanya ve ABD'den sonra en çok korona virüs vak'asının bulunduğu Fransa'da korona virüsü nedeniyle toplamda 372 ölüm ve 10 bin 995 vak'a bulunuyor. Fransa'da önlemlerin artırılmaya devam edileceğini belirten Dışişleri Bakanı Le Drian, virüs nedeniyle 130 binden fazla Fransız vatandaşının yurt dışında kaldığını belirterek en kısa sürede tahliye edeceklerini sabırlı ve sakin kalmalarını istediklerini açıkladı.


Le Drain, korona virüsünden sonra dünyanın aynı kalmayacağını belirtti.


"Virüse karşı yarış başlattık"


Korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Henüz krizin başındayız. İlk dalgayı yenebilmek için olağanüstü önlemler aldık. Korona virüsüne karşı yarış başlattık" ifadelerini kullandı. - PARİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

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