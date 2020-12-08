Fransa matematikte sınıfta kaldı - Son Dakika

TİMSS Araştırmasına (Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasındaki Eğilimler) göre Fransa'da ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri matematik sıralamasında Avrupa Birliği'nde son sıralarda yer alıyor.

TİMSS Araştırmasına (Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasındaki Eğilimler) göre Fransa matematikte sınıfta kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, ülkedeki ilkokul 4. sınıf öğrencileri matematik sıralamasında Avrupa Birliği'nde son sırada yer alırken, ortaokul 3. sınıf öğrencileri ise sondan bir önceki sırada yer alıyor. Matematik ve fen bilimlerinde Fransız 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seviyesi, Avrupa ortalamasının altında yer alırken, matematik seviyelerinin de her sene düştüğü belirtildi. Sonuçlara göre, Fransa 25 yılda matematik seviyesinde bir sınıf geriye düştü. Geçtiğimiz yıl ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin matematik seviyesinin, 1995'teki ortaokul 2. sınıf seviyesine sahip olduğu açıklandı.

Öte yandan, anket Fransa'nın çok iyi matematik öğrencisinin olmadığını da vurguladı. Ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin sadece yüzde 2'si ileri seviye matematik bilgisine sahipken, Avrupa ortalamasında bu rakam yüzde 11 olarak belirlendi. TİMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasındaki Eğilimler) tarafından yapılan bu anket 1995'ten beri, her 4 yılda bir yapılıyor. Araştırma, Avrupa Birliği ve OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerindeki ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin seviyesine odaklanıyor.

(Melike Yazır/İHA)