Fransa Mayın Avlama Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra mayın avlama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' mayın avlama gemisi'nin boğazdan geçişine güvenlik amacıyla sahil güvenlik botu eşlik etti. - Çanakkale

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