Son Dakika Haberleri: Fransa Mayın Avlama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Fransa Mayın Avlama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Fransa Mayın Avlama Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın avlama gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:07 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Fransa, Çanakkale, Güncel
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