Fransa Meclis Başkanı Başbakanla Toplantıdayken Evi Kundaklandı
59 dakika önce
FRANSA Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunuldu.
FRANSA Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe
ile Rennes
'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine kundaklama girişiminde bulunuldu. Olayı Ferrand'ın komşusunun fark ettiği ve güvenlik güçlerine haber verdiği belirtilen açıklamada, Ferrand'ın suç duyurusunda bulunduğu da kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanının evine yapılan kundaklama girişimine sert tepki gösterdi ve bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:40
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