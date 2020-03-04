Fransa: Meclis emeklilik reformuna ilişkin verilen gensoru önergelerini kabul etmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Meclis emeklilik reformuna ilişkin verilen gensoru önergelerini kabul etmedi - Son Dakika Dünya

Fransa: Meclis emeklilik reformuna ilişkin verilen gensoru önergelerini kabul etmedi

6 saat önce

Fransa'da sağ ve sol partilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu hakkında Ulusal Meclis'e sundukları gensoru önergeleri reddedildi.

Fransa: Meclis emeklilik reformuna ilişkin verilen gensoru önergelerini kabul etmedi, System.String[]

Fransa'da sağ ve sol partilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu hakkında Ulusal Meclis'e sunduğu gensoru önergeleri reddedildi.


Cumhuriyetçiler Parti (LR), merkez sol Sosyalist Parti (PS), Komünist Parti (PCF) ve aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi, Başbakan Edouard Philippe'in anayasanın 49-3. maddesini uygulayarak Meclis'te emeklilik reformunu oylanmadan geçirme kararını eleştiriyor.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:56 
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