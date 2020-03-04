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Fransa: Meclis emeklilik reformuna ilişkin verilen gensoru önergelerini kabul etmedi
6 saat önce
Fransa'da sağ ve sol partilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu hakkında Ulusal Meclis'e sundukları gensoru önergeleri reddedildi.
Fransa'da sağ ve sol partilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu hakkında Ulusal Meclis'e sunduğu gensoru önergeleri reddedildi.
Cumhuriyetçiler Parti (LR), merkez sol Sosyalist Parti (PS), Komünist Parti (PCF) ve aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi, Başbakan Edouard Philippe'in anayasanın 49-3. maddesini uygulayarak Meclis'te emeklilik reformunu oylanmadan geçirme kararını eleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:56
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