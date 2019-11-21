Son Dakika Haberleri: Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'
Son Dakika Dünya Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor' - Son Dakika Dünya

Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'

6 saat önce

Fransa Meclisi’nde NATO tartışmasında Suriye politikası yüzünden Türkiye sert eleştirilere hedef oldu Fransa Meclisi Genel Kurulu’nda Makedonya’nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.

Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor', System.String[]

Fransa Meclisi Genel Kurulu'nda Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamada, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demesi ile başlayan tartışmayı gündeme getiren Fransız milletvekilleri ABD ve Avrupalı ittifak üyeleri arasında ciddi koordinasyon eksikliği olduğu yorumlarını yaparken, konuşmacıların önemli bir kısmı Türkiye'nin Suriye operasyonunu eleştirdi.

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Türkiye, Suriye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:49 
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