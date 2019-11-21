Son Dakika › Dünya › Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor' - Son Dakika Dünya
Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'
6 saat önce
Fransa Meclisi’nde NATO tartışmasında Suriye politikası yüzünden Türkiye sert eleştirilere hedef oldu
Fransa Meclisi Genel Kurulu’nda Makedonya’nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.
Fransa Meclisi Genel Kurulu'nda Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamada, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demesi ile başlayan tartışmayı gündeme getiren Fransız milletvekilleri ABD ve Avrupalı ittifak üyeleri arasında ciddi koordinasyon eksikliği olduğu yorumlarını yaparken, konuşmacıların önemli bir kısmı Türkiye'nin Suriye operasyonunu eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:49
Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi