Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Rus kanalların uydu operatöründen çıkarılması başvurusu - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Rus kanalların uydu operatöründen çıkarılması başvurusu

09.09.2022 16:13
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Rus kanalların uydu operatöründen çıkarılması başvurusu

Fransa menşeli Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF), Rus kanallarının uydu operatörü Eutelsat'tan çıkarılması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Fransa menşeli Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF), Rus kanallarının uydu operatörü Eutelsat'tan çıkarılması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

RSF'den yapılan açıklamada, kuruluşun Fransız görsel-işitsel ve dijital yayınlar düzenleyicisi Arcom'a, Rossiya 1, Perviy Kanal ile NTV Russia'nın, Eutelsat'tan çıkarılması için resmi başvuru yaptığı belirtildi.

Başvuruda, Gazprom Media bünyesindeki NTV ile söz konusu kanalların "karalama kampanyası yürütmesi, nefrete teşvik etmesi ve Rus propagandası yapması" gerekçe gösterildi.

Fransız uydu operatörünün cirosunun yüzde 6'sı Rus abonelerden

RSF daha önce de Eutelsat'ta yüzde 22,65'lik hissesi bulunan Fransız devletinin, "Rus propagandası" yapmakla itham edilen bu operatöre baskı yapması çağrısı yapmıştı.

Yıllık cirosunun yüzde 6'sını Rus abonelerinden kazanan Eutelsat'ın, Rusya'nın en çok izlenenleri arasında yer alan bu kanalların sinyallerini kesmeye yanaşmadığı belirtiliyor.

Eutelsat, Ukrayna-Rusya Savaşı başlarında Arcom'un talimatıyla Avrupa'da, RT, RTR Planeta, Rossiya 24 et NTV Mir'in sinyallerini kesmişti.

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Kaynak: AA

Gazprom, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Rus kanalların uydu operatöründen çıkarılması başvurusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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