Son Dakika Haberleri: Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da
Son Dakika Spor Haber

Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da

37 dakika önce

Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da, System.String[]
Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu! Jimmy Durmaz'dan alkış alan hareket! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]