Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın - Son Dakika Dünya

Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın

6 saat önce

Kanuni Sultan Süleyman, 1526 yılında Fransa Kralı I. François'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten bir mektup yollamıştı. Fransa Milli Kütüphanesi, söz konusu meşhur mektuptaki Süleyman'ın tuğrasının, arşivdeki en güzel imza olduğunu yazdı.

Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın, System.String[]

Fransa Milli Kütüphanesi, arşivindeki 'en güzel imzanın' Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.


Kütüphanenin Twitter hesabındaki bir yorumda, "BNF'deki en güzel imza hangisi? Muhteşem Süleyman'ın I. François'e yazdığı mektubun tuğrası" ifadeleriyle mektubun görseli paylaşıldı.

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Kanuni Sultan Süleyman, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:36 
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