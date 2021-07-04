Dembele ve Griezmann'dan büyük ayıp. 2019'da Asya'daki bir hazırlık turnuvasında otelde konaklayan Fransa Milli Takımı'nda Dembele ve Griezmann'ın çalışanlara karşı yaptıkları ortalığı ayağa kaldırdı.
Dembele'nin çektiği videoda "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Bu ne garip bir dil? Ülkenizde teknolojik bir üstünlüğünüz var mı, yok mu?" ifadelerini kullanıyor. Bu görüntüler sonrası iki futbolcu hakkında nasıl bir işlem yapılacağı merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş - Son Dakika Spor