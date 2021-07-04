Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş

"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Dembele ve Griezmann'dan büyük ayıp. 2019'da Asya'daki bir hazırlık turnuvasında otelde konaklayan Fransa Milli Takımı'nda Dembele ve Griezmann'ın çalışanlara karşı yaptıkları ortalığı ayağa kaldırdı.

"ÇİRKİN YÜZLER SEN OYNAYABİLESİN DİYE"

Dembele'nin çektiği videoda "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Bu ne garip bir dil? Ülkenizde teknolojik bir üstünlüğünüz var mı, yok mu?" ifadelerini kullanıyor. Bu görüntüler sonrası iki futbolcu hakkında nasıl bir işlem yapılacağı merak konusu oldu.