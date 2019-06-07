Fransa Milli Takımı, son antrenmanını yaptı
14 dakika önce
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Konya'da karşılaşacak olan Fransa Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:54 Kaynak: DHA
2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile Konya
'da karşılaşacak olan Fransa
Milli Takımı, maç öncesi son antrenmanını yaptı.
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nun lideri olan Fransa, Türkiye ile yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Teknik direktör Didier Deschamps
nezaretindeki oyuncular, bugün maçın oynanacağı statta son antrenmanın yaptı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, basına kapalı olan taktik çalışmasıyla sona erdi.
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Antrenmandan detay
Genel detaylar
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