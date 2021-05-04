Fransa Mısır'a 30 Rafale savaş uçağı satıyor - Son Dakika

Fransa Mısır'a 30 Rafale savaş uçağı satıyor

04.05.2021 03:53
Fransa Mısır'a 30 Rafale savaş uçağı satıyor, System.String[]

Fransa ile Mısır'ın 30 Rafale savaş uçağı satma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fransa ile Mısır'ın 30 Rafale savaş uçağı satma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fransız haber sitesi Disclose'da yer alan bilgilere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talebi üzerine Paris yönetimi ile Kahire, 26 Nisan'da 3,95 milyar avro değerinde silah anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Mısır, Fransız şirket Dassault Aviation'dan 3,75 milyar avro karşılığında 30 Rafale savaş uçağı ile 200 milyon avro değerinde mühimmat satın alacak.

Sisi yönetimi, tepkilerden çekindiği için Kahire'de imzalanan anlaşmayı kamuoyuna duyurmadı. Ancak anlaşmanın Fransa basınında yer almasının ardından Mısır Ordu Sözcüsü General Tamir er-Rıfai, Fransa ile 30 adet Rafale savaş uçağı tedariki için anlaşmaya vardıklarını doğruladı.

Ayrıca Mısır Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, satın alımın 10 yıl vadeli krediyle yapıldığı aktarıldı.

Sisi yönetimine Fransa Kamu Hazinesi kefil oldu

Mısır'dan bir delegasyonun anlaşmayı nihayete kavuşturmak ve satın alma işlemlerini başlatmak için sabah saatlerinde Paris'e inmesi bekleniyor.

Öte yandan Mısır'ın aşırı borcu nedeniyle, yüzde 80'i krediyle karşılanacak satış için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin direktifiyle Fransa Kamu Hazinesi, Sisi yönetimine kefil oldu.

Macron'un, mevkidaşı Sisi'yi kırmıza halılarla karşıladığı ziyaret tepki çekmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda 7 Aralık 2020'de mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halılarla karşılamıştı.

"Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da şaşaalı şekilde karşılanmasına" tepki gösteren sivil toplum kuruluşları Paris'te Ulusal Meclis önünde protesto düzenlemişti.

Ziyaretten birkaç gün sonra da Macron'un Fransız basınından saklayarak Sisi'ye Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Legion d'honneur'ü taktığı ve Sisi'nin Paris'te birçok gizli görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası toplum "Macron'un Mısır hapishanelerinde binlerce masum insan ile gazeteciyi tutuklayan ve birçok kişiyi idam eden Sisi yönetimine baskı yerine iltifat göstermesini" kınamıştı.

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias da Macron'un, Sisi'ye Fransız "Legion d'honneur" onur nişanı vermesini eleştirerek, kendisinde de olan aynı nişanı Fransa makamlarına iade etmişti.

"İhraç edilemeyen" Rafale'nin ilk müşterisi Mısır

Çok sayıda ülkeyle yürütülen müzakerelere rağmen hiçbir ülkeye ihraç edilemeyen Rafale'nin ilk müşterisi 2015 yılında Mısır oldu.

Mısır, Fransa ile yaptığı 5,2 milyar avroluk silah anlaşması kapsamında 24 adet Rafale savaş uçağı satın aldı. 12 adet opsiyonel alımın daha yer aldığı anlaşma dahilinde uçakların büyük kısmı Mısır'a teslim edilmiş durumda.

Daha sonra Katar, Hindistan ve son olarak Yunanistan Rafale uçaklarını satın aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Mısır'a 30 Rafale savaş uçağı satıyor - Son Dakika


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