Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor - Son Dakika Dünya

Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir temizlik işçisinin mola sırasında yere uzanarak dinlendiği gerekçesiyle kovulması tepki çekti.

Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te bir temizlik işçisinin mola sırasında yere uzanarak dinlendiği gerekçesiyle kovulması tepki çekti. Fransa'nın önde gelen temizlik şirketlerinden Derichebourg için çalışan Adama Cisse, ayağındaki bir rahatsızlıktan dolayı, öğlen arasında ayakkabılarını çıkartarak kaldırıma uzandı. Ancak Cisse'nin fotoğrafını çeken bir kişi görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın üzerine harekete geçen şirket, "marka imajına zarar verdiği" gerekçesiyle Cisse'yi tazminatsız olarak işten çıkardı.


Eylül 2018'de meydana gelen olay sosyal medyada yeniden gündeme gelince, Adama Cisse iş mahkemesine başvurma kararı aldı. Öğlen arasında dinlenme hakkı olduğunu belirten 37 yaşındaki Cisse, yasal olmayan yollarla elde edilen fotoğrafın kovulma gerekçesi yapılmasını da eleştirdi.

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Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:11 
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