Fransa, Navalny nedeniyle Rusya ile Bakanlık toplantısını erteledi - Son Dakika

Fransa, Navalny nedeniyle Rusya ile Bakanlık toplantısını erteledi
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, 14 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen Rusya-Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısını ertelediklerini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, 14 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen Rusya-Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısını ertelediklerini duyurdu.
Avrupa ülkeleri, Almanya'nın Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlandığını açıklamasının ardından Rusya'ya baskı yapmaya devam ediyor. Fransa da önümüzdeki hafta Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll yaptığı açıklamada, Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle 14 Eylül'de yapılması planlanan Fransız ve Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısını ertelediklerini ifade etti. Mühll, "Mevcut koşullar ışığında Rus makamlarıyla yapılan görüşmelerin ardından Fransa-Rusya Güvenlik Sorunları İşbirliği Konseyi toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi" dedi. - PARİS
Son Dakika Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Yasakları hiçe sayan koronavirüs hastası kadın, denize girdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek