Fransa, Navalny nedeniyle Rusya ile Bakanlık toplantısını erteledi - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, 14 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen Rusya-Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısını ertelediklerini duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Almanya'nın Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlandığını açıklamasının ardından Rusya'ya baskı yapmaya devam ediyor. Fransa da önümüzdeki hafta Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova gerçekleştireceği ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll yaptığı açıklamada, Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle 14 Eylül'de yapılması planlanan Fransız ve Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısını ertelediklerini ifade etti. Mühll, "Mevcut koşullar ışığında Rus makamlarıyla yapılan görüşmelerin ardından Fransa-Rusya Güvenlik Sorunları İşbirliği Konseyi toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi" dedi. - PARİS