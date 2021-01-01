Fransa'nın 15 ilinde 2 Ocak'tan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 15 ilde, 2 Ocak'tan itibaren 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, 2 Ocak'tan itibaren saat 18.00 ile 06.00 arası Covid-19 salgınının yoğun olduğu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yeni kısıtlamaların uygulanacağı ilçeler ise; Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saöne, Vosges, Territoire-de-Belfort, Moselle, Nivre ve Saöne-et-Loire olarak belirlendi.

Öte yandan ülke genelinde saat 20.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Fransa hükümetinin ise 7 Ocak'ta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

(Melike Yazır/İHA)