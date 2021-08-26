Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna-Hersek, Ukrayna ve Finlandiya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktörü Didier Deschamps, düzenlediği basın toplantısında, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmaları için belirlediği 23 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Olivier Giroud'yu kadroya almadığını belirten Deschamps, "Onun durumu değişti. Milan'da daha fazla oynama şansı buldu. Bu benim sportif kararım, rekabet var. (Anthony) Martial yeniden kadroda. Bu benim kararım. Olivier performasını sürdürmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Deschamps, Paris-Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbocusu Kylian Mbappe'nin transfer olasılığına ilişkin soruya, "Onun yerine yanıt veremem. Transfer dönemi salı akşamı sona eriyor. Ertesi günü bizim maçımız var. İdeal olan bu mu? Hayır. Kylian da diğer oyuncular gibi kulüp değiştirmek zorunda kalabiliyor. Mümkün olduğunca hoş görülü olmaya çalışacağım. Onlarla konuşmak durumunda kalabilirim. Tavsiyeler de verebilirim." yanıtını verdi.

Milli takımın kadrosunda PSG'den Kylian Mbappe, Barcelona'dan Antoine Griezmann, Chelsea'den N'Golo Kante ve Real Madrid'den Karim Benzema gibi önemli isimler yer aldı.

Milan'dan Theo Hernandez, Monaco'dan Aurelien Tchouameni, Roma'dan Jordan Veretout ve Leverkusen'den Moussa Diaby milli takımın kadrosuna yeni dahil edilen futbolcular oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna-Hersek'i 1 Ekim'de ağırlayacak Fransa, 4 Eylül'de Ukrayna'ya konuk olacak. Fransa, son olarak 7 Eylül'de Finlandiya'yı konuk edecek.

Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek ve Kazakistan ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Olympique Marsilya).

Defans : Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Kounde (FC Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Kurt Zouma (Chelsea), Theo Hernandez (Milan).

Orta Saha : N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Aurelien Tchouameni (Monaco), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jordan Veretout (Roma).

Forvet : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Leverkusen), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).