Son Dakika Haberleri: Fransa'nın AB Bakanı AP Seçimleri İçin İstifa Etti

Fransa'nın AB Bakanı AP Seçimleri İçin İstifa Etti

42 dakika önce

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'nun, mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirildi.

Fransa'nın AB Bakanı AP Seçimleri İçin İstifa Etti, System.String[]
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'nun, mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Loiseau'nun bakanlık görevinden istifa ettiğini ve yerine gelecek ismin henüz belirlenmediğini belirtti.

Loiseau, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) liste başı adayı gösterildi.

Nathalie Loiseau, yaklaşık on gün önce France 2 televizyonunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği programda AP seçimlerine LREM'den aday olmaya hazır olduğunu söylemişti.

Mecliste LREM Grup Başkan Vekili Gilles Le Gendre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Loiseau'nun adaylığına destek verdiğini ve LREM milletvekillerinin onun arkasında olduğunu kaydetmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaklaşık 3 hafta önce Le Journal du Dimanche haftalık gazetesine verdiği demeçte, Loiseau'nun aday olması gerektiğini belirterek, "Nathalie Loiseau Avrupa'yı çok iyi biliyor. Bunu yapacak profile sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:31 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel
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