Son Dakika Haberleri: Fransa'nın aday kadrosu açıklandı
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Fransa'nın aday kadrosu açıklandı

29 dakika önce

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Fransa'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

İzlanda ile 11 Ekim 2019 Cuma günü Reykjavik'te, ardından da Türkiye ile Saint-Denis'teki Stade de France'da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te karşılaşacak Fransa'nın Teknik Direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid)

Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphal Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid)."

(İHA)

Tottenham, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
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