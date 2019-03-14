Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Aday Kadrosu Belli Oldu

Fransa'nın Aday Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın Moldova ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fransa'nın Aday Kadrosu Belli Oldu, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın Moldova ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Moldova ile deplasmanda, 25 Mart'ta İzlanda ile sahasında oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna 23 futbolcu dahil etti.

EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da ilk iki eleme maçı için belirlenen futbolcular şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takımın Rakibi Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti

Atletico Madrid Maçından Önce Evra ile Konuşan Ronaldo: Onları Ezeceğiz Kardeşim Şanslı Futbolsever 3 TL'ye 156 Bin TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 19:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Aday Kadrosu Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]