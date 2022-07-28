Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF, yılın yarısında 5,3 milyar avro zarar açıkladı - Son Dakika
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Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF, yılın yarısında 5,3 milyar avro zarar açıkladı

28.07.2022 09:50
Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF, yılın yarısında 5,3 milyar avro zarar açıkladı

Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF Grubu, 2022'nin ilk 6 ayında tarihinin en ağır kayıplarından birini yaşadı.

Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF Grubu, 2022'nin ilk 6 ayında tarihinin en ağır kayıplarından birini yaşadı.

Le Figaro'nun haberine göre, EDF, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin kar-zarar tablosunu yayımladı.

Bazı nükleer reaktörlerin bir kısmındaki korozyon (aşınma/oksitlenme) sorunlarından kaynaklı nükleer enerji üretimindeki düşüş ve devletin Fransızların elektrik faturalarının bir bölümünü üstlenmesi nedeniyle EDF, kuruluşundan bu yana en büyük kayıplarından birini yaşayarak 5,3 milyar avro zarar etti.

EDF CEO'su Jean-Bernard Levy, şirketin bu yıl için nükleer üretim tahminlerini 280 ila 300 TWh aralığında tuttuğunu söyledi.

Levy, nükleer reaktörlerdeki sorunları kökten halledecek adımlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Fransız devleti, yüzde 84'ünü elinde bulundurduğu EDF'ye hisse başına 12 avro vererek, şirketin hisselerinin tamamını 9,7 milyar avroya satın almaya hazırlanıyor.

Şirket, haziran sonunda Polonya'da ilk nükleer santralin kurulmasına ilişkin ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'daki elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan keskin artış, devletin yükselen enflasyona karşı faturaların bir kısmını sübvanse etmesi nedeniyle enerji şirketlerinin gelirlerinde büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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