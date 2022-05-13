Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Grammont, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Grammont, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

13.05.2022 16:31
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Grammont, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen terör saldırısından duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırdı.

Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığında müsteşar Grammont ile görüştü.

Grammont'a bu menfur saldırının Paris Başkonsolosluğuna Nisan 2021 ve Mayıs 2021'de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, Fransa'dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.

Görüşmede Grammont'a ayrıca, Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa'daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından dün yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmişti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na el yapımı patlayıcı ile saldırı! Bina hasar gördü Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na el yapımı patlayıcı ile saldırı! Bina hasar gördü Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye, Ankara, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Grammont, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Grammont, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement