Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği...
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu Anadolu Efes, Panathinaikos'a 86-70 yenildi Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi