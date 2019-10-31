Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Son Dakika Dünya Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

6 saat önce

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Çarşamba günü Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde oylanan karar tasarısı oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye'nin askeri harekatı kınanmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22 
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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