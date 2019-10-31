Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
6 saat önce
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Çarşamba günü Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde oylanan karar tasarısı oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye'nin askeri harekatı kınanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22
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